Jornalista do 'Financial Times' é encontrado morto no Sri Lanka

COLOMBO – Mergulhadores da Marinha do Sri Lanka encontraram nesta sexta-feira, 15, o corpo de um jornalista britânico que teria sido atacado por um crocodilo enquanto viajava com amigos em uma praia. Ele estava de férias no país asiático.

A polícia do Sri Lanka afirmou que Paul Stewart McClean, repórter do jornal inglês Financial Times, estava desaparecido em uma lagoa nas proximidades da cidade de Panama, a 360 quilômetros da capital do país, Colombo.

Amigos do jornalista afirmaram que ele teria sumido após caminhar separado de seus colegas. O Financial Times escreveu em seu site que os oficiais acreditam que ele tenha sido atacado por um crocodilo, mas a causa da morte ainda não foi esclarecida.

A praia de Panama é famosa pelo surfe e outros esportes aquáticos. O diretor do FT, James Lamont, disse que McClean era um jovem jornalista “talentoso, ativo e dedicado que tinha uma grande carreira pela frente”. / AP