Jornalista do "NY Times" morre ao cair do 11º andar O jornalista Allen Myerson, editor da seção de negócios do jornal The New York Times, morreu ao cair do 11º andar do edifício do jornal, localizado na Times Square, em Nova York. A polícia afirma tratar-se de um possível suicídio. Myerson, de 47 anos, caiu do prédio na West 43rd. Street. Seu corpo parou no telhado da garagem. A porta-voz do jornal, Catherine Mathis, confirmou a morte e disse que Myerson trabalhava no jornal desde 1989. Tinha o cargo de editor-assistente da seção de negócios, para as edições de fim de semana. O comunicado emitido pelo jornal diz que a polícia está investigando as circunstâncias da morte. Segundo o sargento da polícia Kevin Hayes, o caso está sendo tratado como possível suicídio. Myerson escrevia com freqüência sobre temas ligados à energia. Em janeiro, editou "The New Rules of Personal Investing", uma coletânea de ensaios de jornalistas de negócios do jornal. Myerson ingressou no NYT depois de ter trabalhado para os jornais Lexington Herald-Leader e Dallas Morning News. A viúva, Carol Cropper Myerson, trabalha na revista BusinessWeek.