Jornalista do Wall Street Journal desaparece no Paquistão Um jornalista americano, correspondente em Bombaim (Índia) do jornal Wall Street Journal, Daniel Pearl, desapareceu no Paquistão, aparentemente enquanto estava investigando grupos militantes islâmicos ligados à rede Al-Qaeda, de Osama bin Laden. Pearl, que trabalha no Wall Street Journal desde 1990, não se apresentou a uma teleconferência com membros da redação programada para a quarta-feira e desde então não se teve notícias dele. A polícia paquistanesa o está procurando na cidade sulista de Karachi e na vizinha província de Baluchistão. Leia o especial