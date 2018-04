Jornalista é atacado com ácido no Afeganistão Um agressor desconhecido atacou um renomado jornalista afegão, jogando ácido no rosto do profissional, aparentemente por seu ponto de vista político expresso em artigos, segundo afirmaram a vítima e autoridades. Razaq Momoon contou que caminhava até sua casa, em um bairro residencial de Cabul, na noite de ontem, quando um homem correu atrás dele e lançou ácido em seu rosto.