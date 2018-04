Jornalista é demitido após criticar os Kirchners Associações de defesa da liberdade de imprensa criticaram a demissão do jornalista Nelson Castro, da Rádio del Plata, que comandava, havia 16 anos, o programa Pontos de Vista. A demissão teria sido causada pelas denúncias que fez sobre suposto superfaturamento de obras feitas pela empresa de engenharia Electroingeniería na Patagônia, região controlada politicamente pelo ex-presidente Néstor Kirchner e a líder Cristina. A rádio foi comprada em novembro pela própria Electroingeniería, conhecida por seus vínculos com o casal Kirchner. Na ocasião, Castro perguntou aos novos diretores como reagiriam se houvesse, por acaso, alguma denúncia de corrupção contra a empresa. Os diretores asseguraram que contaria com total liberdade para divulgá-las. A promessa durou três meses.