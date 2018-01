Jornalista é deportado para Austrália após 400 dias em prisão egípcia

O jornalista da Al-Jazeera Peter Greste foi solto de uma prisão no Cairo neste domingo e extraditado para a Austrália, após 400 dias na prisão. Ele era acusado pelo governo militar egípcio de ajudar grupos terroristas e tinha sido preso junto com outros dois jornalistas do canal, em um caso que chamou a atenção da comunidade internacional.

O egípcio de origem canadense Mohamed Fahmy, deve ser solto nos próximos dias e será deportado ao Canadá. Ainda não há informações sobre o terceiro membro da equipe, o egípcio Baher Mohamed.

Os três foram condenados a penas de até 10 anos de prisão por terem auxiliado a Irmandade Muçulmana.