Jornalista é processado por escândalo financeiro na França O jornalista e escritor francês Denis Robert foi processado nesta quarta-feira por sua ligação com o chamado "Caso Clearstream", relativo à publicação de uma falsa lista de contas bancárias com nomes de políticos e empresários. Os juízes que investigam o caso decidiram processar Robert depois de um interrogatório de dez horas. Os supostos delitos pelos quais foi processado são os de "acobertamento de objeto roubado" e "abuso de confiança", e têm origem em artigos escritos pelo jornalista e em um livro publicado por ele em junho. O jornalista é o quarto indiciado no caso. Antes dele, foram processados o ex-vice-presidente da EADS Jean-Louis Gergorin, o analista de sistemas Imad Lahoud e o auditor Florian Bourges. Robert declarou que recebeu de Bourges a lista de contas da Clearstream, que este tinha levado ilegalmente durante uma auditoria na sociedade financeira. Afirmou que, sem que ninguém soubesse, a lista foi manipulada posteriormente por Lahoud para fingir que várias pessoas tinham contas secretas na sociedade, com dinheiro que podia ser originário de comissões ilegais. O jornalista disse que se considera vítima da luta entre facções do partido no poder na França, a União por um Movimento Popular (UMP). O caso Clearstream tem uma dimensão política, pois entre os supostos falsos donos de contas está o atual ministro do Interior e candidato à presidência, Nicolas Sarkozy. Também está envolvido no caso, o primeiro-ministro do país, Dominique de Villepin, que deporá à Justiça como testemunha para esclarecer sua incumbência de investigar secretamente o general Philippe Rondot, ex-responsável dos serviços secretos do Ministério da Defesa. A titular do mesmo ministério, Michèle Alliot-Marie, depôs há algumas semanas sobre o mesmo assunto.