Jornalista encontra plano de segurança da cúpula do G-8 O jornalista enviado pelo Times britânico para cobrir a reunião do Grupo dos Oito (G-8) no Canadá, James Doran, encontrou um documento secreto com todos os detalhes sobre o planejamento de segurança da cúpula em Kananaskis. O documento, 134 páginas cheias de informações ultra-secretas, estava bem à vista, na quarta-feira, apoiado sobre uma pedra em um parque não muito longe do quartel-general da cúpula, entre crianças que jogavam no gramado e as famílias que tomavam sol. Doran o encontrou casualmente: "Se tivesse caído em outras mãos, a segurança de Tony Blair, de George W. Bush e de outros líderes mundiais poderia ter sido comprometida", escreveu o jornalista na primeira página do jornal. Nas 134 páginas, entregues na quinta-feira ao serviço secreto canadense, havia informações extremamente detalhadas. O documento, que tinha na capa a tarja "confidencial" - conta Doran -, estava aberto na página que descrevia os protocolos de segurança para a chegada dos líderes mundiais ao aeroporto de Calgary. Nela estavam os números de telefone de cada funcionário encarregado da organização da segurança dos respectivos líderes, da sua chegada e partida. Também estavam os planos para as dependências onde se realizariam as reuniões de trabalho, os almoços e jantares do G-8, com detalhes sobre a localização das janelas e das poltronas a serem ocupadas pelo líderes políticos. Estavam ainda, com todos os detalhes, os itinerários de todos os chefes de governo, incluindo os nomes dos encarregados da segurança dos participantes. O Times diz hoje que o episódio constitui "um enorme embaraço" para o governo canadense, que investiu milhões de dólares para organizar a maior operação de segurança do pós-guerra. A descoberta do documento enfureceu o serviço secreto dos EUA. Essas 134 páginas haviam sido entregues apenas ao pessoal autorizado encarregado da segurança e organização da cúpula.