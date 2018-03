Jornalista equatoriano obtém asilo nos EUA Emilio Palacio, ex-editor de opinião do jornal equatoriano El Universo, condenado a 3 anos de prisão por injúrias contra o presidente do país, Rafael Correa, conseguiu asilo político nos EUA, para onde fugiu há um ano. O jornalista, que teve a sentença perdoada por Correa, afirmou ontem que Washington lhe concedeu o status de asilado em 18 de agosto, dois dias depois de Quito ter aprovado o pedido de asilo do fundador do WikiLeaks, Julian Assange. "Estou muito agradecido ao governo americano", disse Palacio.