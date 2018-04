Jornalista espanhol consegue fugir de Homs ao Líbano

BEIRUTE - O jornalista espanhol Javier Espinosa, que cobre o conflito civil sírio para o diário El Mundo de Madri, conseguiu fugir de Homs e está a salvo no Líbano, disse nesta quarta-feira, 29, a mulher do repórter, Monica García Prieto.

Espinosa era um dos seis jornalistas ocidentais que estavam na cidade de Homs, no bairro de Baba Amr, que está há três semanas sob ataque das forças do presidente sírio Bashar al-Assad. Um foguete explodiu na semana passada o apartamento onde estavam os repórteres, matando a jornalista norte-americana Marie Colvin, de 54 anos, e o repórter fotográfico francês Remi Ochlik, de 28. O jornalista britânico Paul Conroy, de 47 anos, foi transportado por ativistas sírios para o Líbano na terça-feira.

Monica García disse que a jornalista francesa Edith Bouvier e o repórter William Daniels, identificado como britânico pelo jornal espanhol El País, permanecem no bairro de Baba Amr em Homs. Ela não deu detalhes sobre a fuga de Espinosa para o Líbano, mas afirmou que 20 mil civis permanecem em Homs combatendo as tropas de Assad. Homs tinha 800 mil habitantes antes do começo da revolta contra o presidente sírio. Uma quantidade expressiva dos habitantes parece ter deixado a cidade nas últimas semanas para escapar dos confrontos.

As informações são da Associated Press e dos jornais espanhóis El País e El Mundo.