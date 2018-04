Jornalista ferida na Síria faz apelo para deixar o país

Texto atualizado às 18h25

HOMS, SÍRIA - Uma jornalista francesa ferida em um ataque na Síria fez um apelo ao governo local nesta quinta-feira, 23, pedindo um cessar-fogo que a permita sair do país para ser operada com urgência. Edith Bouvier, repórter do jornal Le Figaro, foi atingida pela mesma bomba que matou os jornalistas Marie Colvin e Remi Ochlik - de nacionalidades americana e francesa, respectivamente - na conflagrada cidade de Homs, ontem.

A morte dos jornalistas evidencia a crise vivida em Homs, que está há semanas sob ataque das tropas do governo de Bashar al-Assad. Em um vídeo gravado e divulgado na internet por opositores sírios, Bouvier diz que está com o fêmur quebrado e que, apesar dos esforços dos médicos locais, não pode ser tratada na Síria. Ela pede um carro que a leve ao Líbano.

O vídeo também contém um depoimento do jornalista fotográfico francês William Daniels, que reitera o apelo para que Bouvier possa deixar a Síria. Ao lado dela, Daniels diz que escapou por pouco do bombardeio e agregou que a situação está "muito difícil" para as pessoas retidas em Homs. Enquanto ele fala, é possível ouvir uma bomba explodindo no lado de fora.

Há relatos de dezenas de mortos em Homs - um dos principais bastiões da oposição - por conta da ofensiva das tropas do governo. Relatos também dão conta de que a população civil não está conseguindo deixar a cidade.

