Jornalista foge da Colômbia denunciando ameaças Um colunista que escreveu num jornal que o candidato favorito às eleições presidenciais colombianas, Alvaro Uribe, teve ligações com o narcotráfico disse hoje que fugiu da Colômbia devido a ameaças. Fernando Garavito, que escreve para o semanário El Espectador, de Bogotá, afirmou ter fugido na quinta-feira para os Estados Unidos. Ele não especificou seu paradeiro. Dezenas de outros jornalistas e colunistas colombianos tiveram de se exilar enquanto escalava a violência política e relacionada com as drogas. Gravito disse que não sabe quem está fazendo as ameaças. Numa entrevista à rádio colombiana RCN, ele afirmou que "forças obscuras" ameaçam a liberdade de imprensa no país. Ele planeja continuar publicando sua coluna. Guerrilhas, traficantes de drogas e um grupo paramilitar direitista têm ameaçado e assassinado jornalistas - fazendo da Colômbia um dos países mais perigosos para a prática do jornalismo. A situação será analisada numa conferência internacional que começa hoje em Bogotá, chamada "Mídia em Perigo".