Jornalista francês é feito refém no Iraque Um jornalista francês foi capturado por rebeldes iraquianos, informa a Chancelaria francesa. O jornalista, um fotógrafo, trabalha para a Capa Television, baseada em Paris. O porta-voz da Chancelaria, Herve Ladsous, não divulgou o nome do refém. Mais cedo, autoridades americanas haviam dito que cerca de 40 estrangeiros já foram capturados por insurgentes iraquianos. Há menos de 100 cidadãos franceses em solo iraquiano, em sua maioria jornalistas, funcionários de serviços humanitários e de empresas privadas, disse Ladsous. A Chancelaria alerta que é ?alto o risco de cidadãos franceses serem confundidos com aqueles de países-membros da coalizão? que invadiu o Iraque ano passado. A França se opôs à invasão.