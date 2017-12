Jornalista francês é morto por policial na Costa do Marfim Um policial matou a tiros um repórter da Rádio França Internacional, na noite desta terça-feira, enquanto ele esperava por uma entrevista com líderes da oposição na Costa do Marfim. Jean Helene foi atingido na cabeça, sem que tivesse dado motivos para a agressão, disseram colegas de trabalho. O autor dos disparos está detido. O presidente francês Jacques Chirac condenou o assassinato e ordenou que as autoridades da Costa do Marfim esclareçam o episódio.