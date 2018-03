Jornalista francês é preso no Afeganistão Um jornalista francês disfarçado de mulher e acompanhado de dois guias paquistaneses foi preso hoje no leste do Paquistão, segundo parentes dos guias. Uma agência de notícias do Paquistão informou que os três foram presos a 35 quilômetros de Jalalabad, para onde foram levados para interrogatório. o jornalista foi identificado como Michel Peyrard, repórter do semanário Paris Match. O porta-voz do ministro francês de Relações Exteriores, François Rivasseau, disse que não podia confirmar as informações. No mês passado, antes dos ataques anglo-americanos Afeganistão, a jornalista britânica Yvonne Ridley foi presa na região de Jalalabad. Yvonne foi libertada ontem. Leia o especial