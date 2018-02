Jornalista francês será julgado por espionagem A Agência afegã de Notícias informou que o jornalista francês Michel Peyrard será julgado por espionagem dentro de alguns dias. Peyard, que trabalha para a revista Paris Match, foi detido no último dia 9 no Afeganistão. Segundo a AIP, citando um oficial do taleban não identificado, "ele está bem e gozando de boa saúde". A fonte teria dito, sem entrar em detalhes, que Peyard será julgado por espionagem e outras acusações. O regime Taleban desmentiu a informação da Agência de que enforcou cinco comandantes militares da oposição capturados na região de Darae Suf, no norte, onde combate a Aliança do Norte. Na sexta-feira, os taleban executaram um líder afegão no exílio, Abdul Haq, que entrara com partidários no país para lutar contra o regime.