Jornalista francesa é agredida em praça no Cairo

A France 24 disse que seus funcionários estão bem e em segurança, mas "em estado de choque" e que vai mover um processo contra agressores inespecíficos. A embaixada francesa e o canal e TV estão trabalhando para levar a correspondente de volta para casa.

A praça Tahrir foi o epicentro de manifestações populares contra o governo de Hosni Mubarak e continua sendo um dos principais locais de manifestação de críticos ao governo do atual presidente Mohammed Morsi. As informações são da Associated Press.