Jornalista francesa é morta no Afeganistão A Radio France Internationale informou que a jornalista francesa Johanne Sutton foi morta no nordeste do Afeganistão neste domingo. Sutton havia deixado o quartel-general da Aliança do Norte e viajava com outros correspondentes de guerra em um comboio que foi surpreendido por soldados talebans na província de Takhar, perto da fronteira do Tajiquistão. Um outro jornalista francês, Pierre Billaud, caiu do comboio e está desaparecido.O primeiro-ministro da França, Lionel Jospin, expressou "uma tristeza muito grande" pela morte de Sutton.