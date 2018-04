Jornalista iraniano é preso no Azerbaijão Um jornalista iraniano foi preso no Azerbaijão, após um agravamento das tensões entre os dois países vizinhos. A polícia de Baku, capital do Azerbaijão, afirmou nesta segunda-feira que o jornalista televisivo Anar Bayramli foi encontrado com quase 4 gramas de heroína e resistiu à prisão.