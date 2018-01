Jornalista italiano é morto no Iraque, diz TV Terroristas mataram o jornalista italiano Enzo Baldoni, que era mantido como refém e que, segundo seus captores, seria morto se o governo italiano não retirasse suas tropas do Iraque. A informação é da TV Al-Jazira. A estação recebeu um vídeo que supostamente mostra a execução de Baldoni, mas evitou exibi-lo para não chocar os espectadores, disse Jihad Ballout, porta-voz do canal. ?Ao que tudo indica, os captores levaram a cabo sua ameaça?, disse Ballout.