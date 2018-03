Jornalista japonesa morre em Alepo e 3 estão desaparecidos

Um vídeo postado no YouTube por rebeldes mostrava o corpo de uma mulher que supostamente seria a jornalista do Japão. Segundo os opositores, ela foi morta por milícias leais ao presidente Bashar Assad, as temidas shabiha. As informações, entretanto, não foram confirmadas, pois o regime de Damasco impede o livre trabalho de jornalistas e de observadores.

Tampouco está claro se a repórter e os outros três jornalistas estavam juntos. Entre os desaparecidos, há um libanês, um sírio, que trabalhava para um jornal americano, e um turco. A identidade dos repórteres não foi revelada. Segundo o OSDH, a japonesa morreu no bairro de Suleiman al-Halabi. / AFP