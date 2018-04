Jornalista libertado pelo Chade critica grupo de ajuda Um jornalista detido junto com membros de um grupo francês de ajuda humanitária quando tentavam sair do Chade com 103 crianças criticou os ativistas pelo "amadorismo", mas disse que aquelas pessoas pareciam convencidas de que sua missão é legítima. Marc Garmirian, um dos três repórteres franceses libertados no domingo, disse ter filmado alguns dos ativistas colocando curativos nas crianças para parecer que estavam feridas antes de voar com elas para a Europa. Garmirian e os outros jornalistas já voltaram à França. "Eu percebi rapidamente que, naquilo que se poderia chamar de investigação, ou seja, nas entrevistas que realizavam com as crianças ou com as pessoas que as traziam, eles demonstravam um amadorismo dramático", disse o repórter ao canal de TV TF1, na segunda-feira. Vários dos dez europeus detidos no Chade pertencem à organização Arca de Zoé, que disse ter por meta permitir que órfãos vindos de Darfur sejam adotados por famílias européias. E o grupo argumenta que, segundo leis internacionais, tem o direito de fazer isso. Mas a Organização das Nações Unidas (ONU) e autoridades do Chade dizem que a maior parte das 103 crianças, com idades entre 1 e 10 anos, possuem ao menos um dos pais vivo e que vieram da violenta região da fronteira do Chade com o Sudão. A empresa que contratou Garmirian, a agência de notícias francesa Capa, divulgou imagens no domingo mostrando membros da Arca de Zoé colocando curativos nas crianças e despejando um líquido em cima delas para que elas parecessem feridas. O chefe da entidade, Eric Breteau, diz na gravação estar ciente do fato de que poderia ser preso por causa da operação. "Se eu for jogado em uma prisão por salvar as crianças de Darfur... Acho que, no final das contas, ficaria orgulhoso de ir para a prisão por esse motivo", afirma Breteau. Garmirian, que voou para a França a bordo do avião do presidente francês, Nicolas Sarkozy, junto com outros dois repórteres franceses e quatro tripulantes espanhóis, minimizou o caso envolvendo a colocação dos curativos falsos. "Os curativos também tinham por fim tornar a viagem menos dramática. As crianças acharam divertido aquilo e, em momento nenhum, aparentaram medo ou algo do tipo", afirmou. "Na realidade, foi difícil me manter no papel de jornalista, de testemunha que não intervém. Em momento nenhum, com base no que eu vi, as crianças correram perigo. E ninguém me pediu para desligar a câmera e parar de filmar", disse. 'LUNÁTICOS, FANÁTICOS' Ao menos dois membros da Arca de Zoé --Breteau e Emilie Lelouch-- pareciam convencidos de estarem agindo legalmente, afirmou Garmirian. "Poderíamos dizer que eles são lunáticos, fanáticos. De qualquer forma, até o momento em que saí da prisão, Emilie Lelouch e Eric Breteau continuavam convencidos de que sua missão era legítima", declarou o repórter à rádio Europe 1, em uma outra entrevista. Na segunda-feira, os integrantes da Arca de Zoé e os três tripulantes espanhóis que continuam presos foram levados para uma corte de Ndjamena, a capital do Chade. Através de janelas, a multidão de jornalistas reunida do lado de fora do prédio conseguiu ver os membros do grupo sentados em uma sala vazia. Os detidos esperavam para comparecer diante de um juiz que se encontrava em outra sala. Um comissário de bordo espanhol fez sinal de positivo para os jornalistas da Espanha que o chamavam através da janela. Mas um dos policiais presentes na sala o impediu de dar declarações. (Reportagem adicional de Stephanie Hancock em N'Djamena)