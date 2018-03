Jornalista no Afeganistão troca CNN por Fox News A rivalidade entre as emissoras de TV CNN e Fox News atingiu o Afeganistão, onde o veterano correspondente da CNN Steve Harrigan, que já havia conseguido se misturar entre as forças que combatem o Taleban, mudou de emissora de repente. Harrigan era correspondente da CNN em Moscou há dez anos. No sábado, ele comunicou à emissora que estava deixando a empresa e, no domingo, já estava transmitindo notícias para o canal Fox News, por meio de vídeofone. "Lá fora o mundo é competitivo, e é muito importante que tenhamos alguém no Afeganistão", afirmou Roger Ailes, chefe-executivo do canal Fox News. Segundo o agente de Harrigan, Steven Herz, da empresa If Gerenciamento, o correspondente fechou um contrato de vários anos, com um significativo aumento. A contratação de Harrigan parece ser uma medida retaliatória. Recentemente, a CNN tirou a âncora Paula Zahn da emissora Fox News. Ela se tornou uma das principais âncoras da CNN em Nova York, depois dos atentados de 11 de setembro.