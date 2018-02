Jornalista norte-americano é absolvido no Zimbábue O jornalista norte-americano Andrew Meldrum, de 50 anos, acusado de publicar uma reportagem falsa sobre as draconianas leis de imprensa do Zimbábue, foi absolvido nesta segunda-feira. Ele recebeu ordens para deixar o país imediatamente. O juiz Godfrey Macheyo entendeu que a promotoria não conseguiu refutar a declaração de Meldrum de que tomou todas as medidas razoáveis para checar sua reportagem sobre o assassinato de um oposicionista por militantes do partido governista. Mais tarde, a história revelou-se falsa. Se fosse condenado, Meldrum poderia passar até dois anos na prisão. Ele trabalha para o jornal britânico Guardian.