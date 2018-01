Jornalista perde mulher no ataque ao Bataclan e escreve carta ao EI Uma carta escrita ao Estado Islâmico pelo jornalista francês Antoine Leiris tornou-se viral na internet e passou de 120 mil compartilhamentos. Ele diz que os terroristas não conseguirão despertar ódio nele e no filho de 17 meses. A mãe da criança morreu ao ser atingida por disparos no Bataclan.