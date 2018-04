Jornalista português é encontrado morto e castrado

Funcionários do hotel InterContinental na Times Square descobriram o corpo mutilado de Carlos Castro, de 65 anos, em seu quarto por volta das 19h (horário local) da sexta-feira.

Castro chegou aos EUA no final do dezembro junto com seu jovem namorado, o modelo Renato Seabra, para assistir a espetáculos da Broadway e passar o Ano-Novo na Times Square, segundo um amigo da família.

Houve desentendimentos entre os dois no final da viagem, mas nada que sugerisse que algo horrível estava prestes a acontecer, disse o amigo, Luis Pires, editor do jornal em português "Luso-Americano" em Newark, New Jersey. As informações são da Associated Press.