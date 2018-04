Jornalista que atirou sapatos em Bush será julgado O jornalista iraquiano que atirou sapatos no ex-presidente norte-americano George W. Bush, quando este ainda era presidente dos EUA, irá a julgamento na próxima semana acusado de atacar um líder estrangeiro, segundo uma autoridade jurídica. Muntadhar al-Zeidi, 30 anos, que é considerado herói por muitos iraquianos por seu protesto, está sendo mantido em custódia desde 14 de dezembro, quando atirou seus sapatos em Bush durante coletiva de imprensa com o primeiro ministro Nouri al-Maliki. A defesa de al-Zeidi conseguiu adiar o julgamento de dezembro para fevereiro mas, até o momento, não conseguiu reduzir a acusação de atacar um líder estrangeiro para um simples insulto. Dependendo do resultado do júri, a sentença máxima para a acusação de atacar Bush pode chegar a 15 anos de prisão.