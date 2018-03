JORNALISTA QUE 'DESCOBRIU' CUBANA ESTAVA NA PLATEIA

Lyons disse que, pouco após Yoani abrir seu blog, no início daquele ano, circulou a notícia de que ela expunha suas críticas com uma diferença dos demais blogueiros do país: identificava-se por nome e sobrenome, com sua foto no blog. Impressionado, o repórter embarcou para Cuba "de maneira clandestina", pois não se apresentou como jornalista a trabalho. "Fui fantasiado de turista." Ele passou uma semana em Havana.

"Yoani chegaria ao mundo de qualquer maneira. Tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e publicar suas palavras que, além de belas, têm muita clareza. Ela é uma pessoa que tem uma fortaleza de alma impressionante", disse o repórter, que atua como correspondente no Brasil desde 2008. / GUILHERME RUSSO