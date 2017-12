Jornalista sérvio é assassinado Um jornalista sérvio do diário Vecernje Novosti, de Belgrado, foi assassinado hoje com vários golpes na cabeça, informou o ministro do Interior iugoslavo, Dusan Mihajlovic, classificando o crime de "bárbaro". Ele disse que os autores serão indentificados e punidos. O jornalista Milan Pantic estava publicando uma série de artigos sobre o crime organizado na região central da Sérvia.