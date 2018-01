Jornalista sueco é morto no Afeganistão Um jornalista de uma TV sueca foi morto nesta terça-feira durante um assalto no norto de Afeganistão, informaram colegas da vítima. Olaf Stromberg, da TV4 da Suécia, foi baleado quando a casa onde estava hospedado foi invadida por volta das 2 horas (19 horas, pelo horário de verão de Brasília). Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Stromberg é o oitavo jornalista que morre no Afeganistão desde que começara os ataques da coalizão anglo-americana ao Taleban, em 7 de outubro deste ano. Quatro jornalistas, dois da agência Reuters, um do jornal italiano Corriere della Sera e outro do diário espanhol El Mundo foram assassinados na semana passada em uma estrada que liga a cidade de Jalalabad com Cabul, a capital afegã. No começo do mês, dois jornalistas franceses e um alemão foram mortos ao norte do Afeganistão. Leia o especial