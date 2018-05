Jornalista violentada no Cairo rompe silêncio A jornalista da CBS Lara Logan (foto) contou ao programa 60 Minutes, pela primeira vez, como foi violentada por uma multidão na Praça Tahrir, no Cairo. A entrevista vai ao ar no domingo. O ataque ocorreu no dia em que o ditador Hosni Mubarak anunciou que deixaria o poder, dando início a uma festa da oposição. "Não só pensei que morreria, mas que seria uma morte angustiante", disse Lara.