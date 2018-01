Jornalistas árabes dão as costas para Powell em Bagdá Jornalistas árabes presentes à entrevista coletiva dada pelo secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, em Bagdá deixaram a sala, em protesto contra a morte de dois repórteres iraquianos pelas tropas norte-americanas. Amanhã faz um ano que os Estados Unidos atacaram o Iraque. Um jornalista leu declaração na entrada de Powell à sala, afirmando que em um ano de ocupação, os norte-americanos não foram ainda capazes de oferecer segurança no Iraque. Um repórter da rede de TV árabe Al-Arabiya e um câmara morreram hoje, após soldados atirarem contra ambos. Em 24 horas, cinco jornalistas morreram no Iraque. Coalizão permanece sólida, diz Powell Colin Powell disse, durante a entrevista coletiva, que a coalizão internacional permanece sólida no Iraque, apesar do anúncio de provável retirada das tropas espanholas pelo novo primeiro-ministro espanhol. Powell disse que Washington ofereceu informação total, clara e aberta em relação à ameaça oferecida pelo ex-presidente do Iraque, Saddam Hussein, em resposta as afirmações ontem do governo polonês. O presidente da Polônia disse que seu país foi enganado pelos Estados Unidos sobre a questão das armas de destruição em massa. As informações são da Dow Jones.