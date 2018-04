Jornalistas condenadas admitem ter entrado na Coreia do Norte

Duas jornalistas americanas condenadas a 12 anos de trabalho na semana passada em Pyongyang, na Coreia do Norte, foram detidas depois de entrar nos territórios do País ilegalmente, informou nesta terça-feira, 16, a agência estatal de notícias norte-coreana, divulgando os primeiros detalhes sobre as circunstâncias da apreensão.

Laura Ling e Euna Lee, da Current TV, foram levadas para a prisão norte-coreana do Rio Tumen depois de entrarem ilegalmente no País através da China três meses atrás, informou a Agência Coreana Central de Notícias.

As mulheres, julgadas na maior instância da corte norte-coreana no começo do mês, "admitiram e aceitaram" sua sentença de 12 anos de trabalho por cometerem "atos criminais" de motivação política, informou a agência.

"As acusadas admitiram que o que fizeram foi cometer atos criminais, estimulados pelo motivo de isolar e reprimir o sistema socialista do DPRK (República Popular Democrática da Coreia) ao forjar imagens cujos objetivos eram maquiar suas performance nos direitos humanos e lhe proferir difamações e calúnias", dizia a nota.

As jornalistas foram detidas em 17 de março, no momento em que as tensões entre Coreia do Norte e EUA cresciam acerca do programa de mísseis nucleares da nação comunista. Semanas antes, a Coreia anunciou a intenção de enviar um satélite ao espaço por meio de um foguete de longo alcance, o que Washington considerou um meio de maquiar testes com foguetes capazes de acertar os EUA.

A Coreia deu sequência ao seu programa e lançou o foguete em abril. Desafiando as posições da comunidade internacional, conduziu um teste nuclear em 25 de maio e lançou uma série de mísseis de curto alcance um dia antes do julgamento das jornalistas, que ocorreu em 4 de junho.

As famílias das detidas dizem que Lee, 36, e Ling, 32, não tinham intenção de entrar na Coreia do Norte, e muitos temiam que ambas pudessem se tornar "peões" em negociações políticas entre Pyongyang e Washington. As famílias imploraram por clemência e a soltura das jornalistas.

Os presidentes americano, Barack Obama, e sul-coreano, Lee Myung-bak, devem discutir o impasse com a Coreia do Norte nesta terça-feira em Washington.