Jornalistas da BBC entram em greve

Michelle Stanistreet, secretária-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas, afirma que más decisões tomadas pela liderança da BBC estão fazendo com que a qualidade do jornalismo seja comprometida. O sindicato diz que 2 mil empregos estão em risco. O sindicato afirma que os membros de toda a BBC, incluindo o Serviço Mundial, estão em risco de demissão compulsória.

A BBC disse em um comunicado que as ações do sindicato são decepcionantes, mas que isso não muda o fato de que a empresa deve atingir as metas de economia, o que exigirá demissões. As informações são da Associated Press.