Jornalistas da CNN se demitem por notícia sobre governo Trump e Rússia

WASHINGTON - Três jornalistas do canal de notícias americano CNN, entre eles o chefe da unidade de investigação, pediram demissão após se retratarem por conta de uma história que apontava vínculos financeiros de membros da campanha do presidente Donald Trump com a Rússia.

O autor do artigo, Thomas Frank; o editor-chefe da unidade, Eric Lichtblau, e o responsável máximo da unidade de investigação da CNN, Lex Haris, apresentaram a demissão, que foi aceita pela rede de televisão.

Trump comentou a notícia em sua conta do Twitter e assegurou que "Notícias Falsas CNN está realizando uma troca de gestão agora que foi provado que publicaram histórias falsas sobre a Rússia".

O presidente, que não moderou seus comentários na rede social desde que chegou à Presidência, assegurou que outros meios como os jornais "The New York Times" e "The Washington Post" e os canais NBC, CBS e ABC também publicam "notícias falsas" sobre sua Administração.

"Após a retratação da história publicada no CNN.com, a CNN aceitou a demissão dos funcionários envolvidos na publicação da mesma", informou um porta-voz do canal.

Segundo a CNN, a história, publicada na quinta-feira, não cumpria com os padrões de qualidade e rigorosidade que foram estabelecidos dentro da redação, especialmente porque a história tinha como base apenas uma fonte anônima.

Apesar disso, membros da unidade de investigação da CNN indicaram que a retratação não significa que a história não seja verídica, mas que não foram seguidos os procedimentos para ter um artigo sólido e respaldado por várias fontes fidedignas.

A reportagem assegurava que o Congresso estava investigando os laços de fundos de investimento russos com membros da equipe de Trump, entre eles Anthony Scaramucci, assessor do presidente americano.

Este tipo de trabalho de investigação é revisado por vários níveis de edição e verificação e passam pelo filtro de outros jornalistas e chefes de redação, bem como por advogados da empresa. A história só foi publicada no site, não no canal televisivo de notícias, e todas as referências à ela foram eliminadas. / EFE