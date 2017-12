Jornalistas da Fox abraçam o Islã e salvam suas vidas, dizem seqüestradores O jornalista Steve Centanni e o cinegrafista Olaf Wiig, da rede de televisão americana "Fox", abraçaram o Islã e suas vidas serão poupadas, anunciaram neste domingo seus seqüestradores do "Sagrado Jihad Islâmico". Mas, por enquanto, não se sabe quando os dois serão colocados em liberdade. O ministro do Interior palestino, Said Seyam, afirmou em Gaza que os jornalistas, seqüestrados há dias, "recuperarão sua liberdade nas próximas horas".