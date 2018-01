Jornalistas da Time são feridos no Iraque Um repórter e um fotógrafo da revista americana Time ficaram feridos, junto a dois soldados dos EUA, na explosão de uma granada lançada dentro do veículo Humvee em que viajavam, informaram militares e a publicação. Segundo o editor da revista, Jim Kelly, falando em Nova York, a explosão ocorreu ontem à noite, quando o correspondente da Time Michael Weisskopf e o fotógrafo free-lancer James Nachtwey acompanhavam uma patrulha militar em Bagdá. Um porta-voz militar, que pediu anonimato, afirmou que os profissionais da mídia acompanhavam uma unidade da 1ª Divisão Blindada do Exército. Sem especificar, a fonte disse também que um dos profissionais ficou gravemente ferido, enquanto o outro sofreu ferimentos leves. De acordo com a Time, os dois estão em condições estáveis de saúde e aguardam transferência ao hospital militar em Landstuhl, Alemanha.