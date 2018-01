Jornalistas desaparecidos estão na Jordânia Dois jornalistas do diário americano Newsday e uma fotógrafa free-lancer que haviam sido dados como desaparecidos há uma semana no Iraque apareceram sãos e salvos hoje. Matthew McAllester, de 33 anos, e o fotógrafo Moises Saman, de 29, chegaram à Jordânia e puderam estabelecer contato com seu jornal e seus familiares nos Estados Unidos. "Disseram que estão bem, que nada de mau lhes ocorreu", informou o editor de Internacional do Newsday, um jornal de Long Island. Os contatos com os jornalistas haviam sido interrompidos dias atrás, depois que integrantes do serviço de segurança iraquiano realizaram uma inspeção no hotel em que eles se encontravam, o Palestine de Bagdá. Também apareceu hoje sã e salva a fotógrafa Molly Bingham, que trabalha como free-lancer para jornais americanos. Ela está na Jordânia, de onde se comunicou com a família. Veja o especial :