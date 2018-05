Jornalistas do ''estado'' participam de debate A Iniciativa Caminho de Abraão realizará segunda-feira a segunda edição do "Sob a Tenda", um almoço temático que terá como palestrante o jornalista Gustavo Chacra, correspondente do Estado em Nova York e especialista em Oriente Médio. Participarão do debate - De Beirute a Tel-Aviv. A paz no Mediterrâneo Oriental - o professor William Ury, fundador do Harvard Negotiation Project, mediador de conflitos internacionais e escritor, e a jornalista do Estado Adriana Carranca. Rua Joaquim Floriano, 533 - 17.º andar , às 12h30.