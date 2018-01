Jornalistas espanhóis boicotam Aznar e Straw Jornalistas trataram com desdém o primeiro-ministro da Espanha, José María Aznar, e o chanceler britânico, Jack Straw, ao abaixarem as câmeras, os microfones e os blocos de nota em protesto contra a morte de um jornalista da TV espanhola num bombardeio dos Estados Unidos contra um hotel de Bagdá. Ao chegar ao Senado, hoje, para uma reunião com legisladores de seu partido, Aznar encontrou um saguão do edifício com o chão repleto de equipamentos da imprensa e mais de 30 jornalistas, parados e em silêncio. Aznar apóia a guerra, apesar de a Espanha não ter enviado soldados para os campos de combate ao lado dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. A maioria dos jornalistas boicotou um discurso no qual Aznar manifestou suas condolências pelo morte de José Couso, ontem, no Hotel Palestine, em Bagdá, e de Júlio Anguita Parrado, morto na segunda-feira, quando um míssil iraquiano atingiu um acampamento da infantaria norte-americana ao sul de Bagdá. Ainda nesta quarta-feira, cerca de 20 jornalistas espanhóis saíram de uma entrevista coletiva conjunta concedida por Straw e sua colega espanhola, Ana Palacio, após uma única pergunta. Um companheiro de Couso na Tele 5 perguntou a Palacio sobre rumores de que as forças norte-americanas teriam declarado o hotel - onde está hospedada a maior parte da imprensa estrangeira - um alvo militar cerca de 48 horas antes do ataque que causou a morte de Couso e de Taras Protsyuk, um cinegrafista da Reuters. Palacio foi vaga e falou sobre uma recomendação aos jornalistas para que deixassem Bagdá, pois a cidade era "perigosa", mas garantiu que a Espanha pressionaria os EUA e investigarem profundamente o episódio. Após a resposta evasiva, os repórteres bateram em retirada sem nada perguntarem a Straw. Também nesta quarta-feira, jornalistas protestaram em frente à Embaixada dos EUA em Madri. Veja o especial :