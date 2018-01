Jornalistas estrangeiros dizem que Aznar tentou enganá-los O Círculo de Correspondentes Estrangeiros na Espanha enviou hoje uma carta ao governo espanhol manifestando seu mal-estar pelo que considera uma tentativa do gabinete de José María Aznar para que os repórteres atribuíssem a autoria dos atentados de quinta-feira à organização separatista basca ETA. Segundo os correspondentes, quando perguntaram a razão pela qual se estava atribuindo os ataques à ETA, a resposta foi "que ninguém tinha reivindicado os atentados e a ETA leva um tempo para fazê-lo". Os meios de comunicação espanhóis também foram pressionados para apontar o grupo separatista basco ETA como autor dos atentados. Na quinta-feira, dia do atentado, Aznar ligou pessoalmente a vários diretores jornais e tevês para dizer que que "sem dúvida" a ETA era o autor do massacre, afirmou Antonio Franco, diretor do diário El Periódico, de Barcelona. Franco disse ter recebido a primeira chamada na manhã de quinta-feira, depois de ter participado de um programa da Rádio Nacional (RNE), no qual ele expressou dúvidas em relação à autoria do atentado. "Você não tem de ter nenhuma dúvida: é o ETA", garantiu-lhe Aznar. "Convencido de que o governo do meu país seria incapaz de falar com tanta segurança se não tivesse certeza, decidi publicar uma edição especial intitulada ´O 11-M (11 de março) do ETA´", justificou-se. Aznar ainda telefonou uma segunda vez, para reiterar que foram os separatistas bascos. O premiê também telefonou para o diretor o maior jornal da Espanha, o El Pais, Jesús Ceberio, na manhã de quinta-feira, para garantir que o ETA estava por trás das explosões.