Jornalistas estrangeiros podem ser soltos em breve, diz guerrilha A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou hoje que entregará "em qualquer momento" os dois jornalistas estrangeiros sequestrados há uma semana, se as operações militares do departamento de Arauca o permitirem. "Ruth Morris e Scott Dalton, do jornal Los Angeles Times ... serão libertados em qualquer momento dependendo das questões de segurança do departamento de Arauca", disse o ELN em comunicado lido em uma emissora clandestina conhecida como Voz da Liberdade. "Enquanto não houver questões de segurança não vamos arriscar a vida desses jornalistas para que depois nos acusem de ter violado o direito internacional humanitário", acrescentou a mensagem.