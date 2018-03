Jornalistas estrangeiros são libertados na Colômbia O Exército de Libertação Nacional (ELN), o segundo grupo guerrilheiro colombiano, libertou neste sábado dois jornalistas estrangeiros que estavam no país a serviço do jornal norte-americano Los Angeles Times. Ambos permaneceram 12 dias em poder dos guerrilheiros. A libertação da inglesa Ruth Morris e do norte-americano Scott Dalton aconteceu em um local não revelado do departamento (Estado) de Arauca, no nordeste da Colômbia. Eles foram entregues a uma comissão humanitária da Cruz Vermelha Internacional. Imediatamente após a libertação, os dois jornalistas foram transportados para Bogotá em um avião fretado pela Cruz Vermelha.