Jornalistas estrangeiros são seqüestrados por grupo rebelde Rebeldes reivindicaram o seqüestro de um fotógrafo americano e uma repórter britânica, dois dias depois que os jornalistas desapareceram enquanto faziam uma cobertura jornalística no leste da Colômbia. O fotógrafo Scott Dalton e a repórter Ruth Morris,.que estavam trabalhando para o Los Angeles Times, foram "retidos" pelo Exército de Libertação Nacional (ELN), afirmou o grupo guerrilheiro em comunicado emitido hoje por meio da emissora de rádio clandestina mantida pelo grupo. O seqüestro acontece quando os Estados Unidos estão aumentando a ajuda militar ao governo colombiano, que, há 38 anos, está combatendo o ELN e outro grupo maior. Dalton e Morris haviam sido interceptados em um posto de controle dos rebeldes no Estado de Arauca, uma das regiões mais violentas da Colômbia, na terça-feira. Eles foram arrancados do táxi onde se encontravam com capuzes nas cabeças. Disseram-lhes que eles iriam ter um encontro com um comandante rebelde, contou à Associated Press o motorista do táxi, Madiel Ariza. Ariza disse que os rebeldes disseram-lhe que ele deveria deixar a área rebelde no dia seguinte, e que o ELN entregaria os jornalistas para a Cruz Vermelha dentro de um ou dois dias. Mas o comunicado do ELN disse que os jornalistas estavam detidos. "No tempo devido, eles serão libertados, quando as condições políticas e militares o permitirem", afirmou o comunicado.