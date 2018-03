Jornalistas exortam Iraque a rever expulsões Uma associação de jornalistas exortou hoje o Iraque a retirar a ameaça de expulsar os jornalistas estrangeiros, chamando-a de tentativa de intimidação da mídia. "Em tempos de crise o Iraque deveria ter a coragem de encarar o mundo", disse Aidan White, secretário-geral da Federação Internacional dos Jornalistas. "Essa notícia é ruim para a opinião pública mundial e para o Iraque." As organizações norte-americanas de mídia CNN, ABC e NBC disseram ontem que seus correspondentes haviam recebido ordem para deixar o país em poucos dias, mas não estava claro se a ordem tinha sido dada de forma homogênea a todos os veículos. Outra rede de TV dos EUA, a CBS, afirmou que seu correspondente não havia recebido nenhuma notificação do tipo. Aparentemente, as ordens também não tinham sido enviadas para a BBC, de acordo com um editor do noticiário internacional em Londres.