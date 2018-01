Jornalistas feridos em hotel são resgatados Fuzileiros navais americanos descobriram quatro jornalistas, um deles morto, em um hospital de Bagdá, segundo informações do Comando Central em Doha, no Catar. "Os marines encontraram sexta-feira um jornalista morto, dois feridos e outro em bom estado no hospital Ibn Al Nafis", assinalou o capitão Frank Thorp. O militar explicou que os feridos estão sendo tratados por uma unidade médica do Exército. O capitão Thorp se absteve de dar o nome e a nacionalidade dos quatro jornalistas, nem precisou a gravidade dos ferimentos. Mas revelou que todos foram feridos no disparo de um tanque americano contra o Hotel Palestine, no dia 8. No ataque ao Palestine, dois jornalistas foram mortos: o cinegrafista Jose Couso, do canal espanhol Telecinco, e o também cinegrafista Taras Protsyuk, de origem ucraniana e funcionário da Reuters TV. Três outros colegas de Protsyuk foram feridos. O cadáver encontrado no Ibn Al Nafis pode ser de um dos cinegrafistas. O disparo contra o Palestine, hotel que concentra quase 200 correspondentes de guerra do mundo todo, foi feito por um tanque americano posicionado numa ponte sobre o Rio Tigre. O Pentágono tentou justificar a ação, dizendo que franco-atiradores poderiam estar infiltrados no hall do hotel. Os cinegrafistas mortos estavam no 14º e 15º andar. A falta de policiamento na capital iraquiana e os freqüentes tiroteios entre vigilantes e saqueadores nas principais cidades do Iraque continuam oferecendo perigo para os correspondentes. Hoje, dois repórteres turcos da tevê Sky Turk foram feridos quando o carro deles foi alvejado em Mosul, ao norte. Kemal Batur perdeu o polegar e outro dedo da mão direita, enquanto que Mesut Gengeg foi levemente ferido na cabeça. Ambos foram medicados e voltaram para casa. Uma equipe da Reuters TV deixou hoje Mosul depois que dois tiroteios eclodiram perto dela num espaço de 20 minutos. Veja o especial :