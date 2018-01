Jornalistas feridos no Iraque podem voltar amanhã aos EUA O apresentador da rede americana ABC Bob Woodruff e o cinegrafista que o acompanhava, Doug Vogt, podem ser repatriados amanhã para os Estados Unidos, depois de terem ficado gravemente feridos ontem num atentado em Bagdá. A rede de televisão informou hoje que, apesar da gravidade do estado dos dois, ambos "estão estáveis". Ainda segundo a ABC, os médicos estão satisfeitos com a evolução de Woodruff e Vogt e com o fato de eles terem superado bem a transferência de Bagdá até uma base militar americana na Alemanha. Woodruff e Vogt, ganhador de vários prêmios Emmy, foram operados ontem num hospital de Bagdá pouco depois de o veículo militar iraquiano no qual estavam ter passado sobre uma bomba. O presidente da ABC, David Westin, disse que o estado do cinegrafista "é melhor que o de Woodruff", apresentador do World News Tonight, um dos noticiários de maior destaque da ABC. "Há um longo caminho a ser percorrido (em referência à saúde de Woodruff), mas também é verdade que desde domingo percorremos outro longo trecho", disse Westin. Fontes do centro hospitalar na base militar contaram a meios de comunicação americanos que "o colete à prova de balas que os dois usavam muito provavelmente os salvaram", já que, do contrário, teriam sofrido "ferimentos fatais". Os dois jornalistas ficaram feridos na cabeça, segundo a emissora, que acrescentou que as mulheres de ambos já estão na Alemanha. Tom Brokaw, ex-apresentador do NBC Nightly News, um programa parecido com o de Woodruff, mas na NBC, disse hoje que Lee, a mulher do apresentador ferido, contou que a inflamação no cérebro de Bob diminuiu.