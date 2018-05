Jornalistas premiados morrem na Líbia

CORRESPONDENTE / PARIS

O fotógrafo e documentarista britânico Tim Hetherington, indicado para o Oscar deste ano de melhor documentário pelo filme Restrepo, morreu ontem nos bombardeios de forças pró-Kadafi em Misrata, a 250 quilômetros de Trípoli. Outro jornalista premiado, o americano Chris Hondros, fotógrafo da agência Getty Images e vencedor do Prêmio Pulitzer de Jornalismo, também morreu. O britânico Guy Martin, fotógrafo da agência Panos, ficou gravemente ferido.

Segundo relatos de jornalistas que presenciaram o confronto, Hetherington, Hondros e Martin foram atingidos enquanto trabalhavam na linha de frente do conflito entre forças pró-Kadafi e rebeldes. Com o início dos disparos, o grupo de uma dezena de jornalistas que cobria a cena se dividiu. Hetherington refugiou-se atrás de um muro, que seria atingido pela queda de uma granada de morteiro. O fotógrafo Guillermo Cervera relatou a cena: "Tudo estava calmo e nós tentávamos nos retirar, quando caiu um obus de morteiro. Ouvimos as explosões", contou.

Na terça-feira, Hetherington havia advertido, em seu Twitter, que o ataque à cidade era pesado e as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não estavam intervindo. "Na cidade sitiada de Misrata, na Líbia. Bombardeio indiscriminado por forças de Kadafi. Nenhum sinal da Otan", escreveu.

Aos 41 anos, Hetherington, natural de Liverpool, havia recebido diversos prêmios, entre os quais o World Press Photo 2007, pela carreira de dez anos cobrindo conflitos armados pelo mundo. Em 2010, ele dividiu com o diretor de cinema Sebastian Junger o prêmio do Festival de Sundance por seu documentário Restrepo, pelo qual também foi indicado para o Oscar 2011. Hetherington acabara de publicar o livro Infiel, sobre a vida dos soldados no Afeganistão.

Hondros sofreu ferimentos graves na cabeça. Chegou a ser reanimado pelos médicos, mas não resistiu. Com ferimentos graves, Martin passou por uma cirurgia. O fotógrafo Michael Christopher Brown também foi ferido, mas está fora de perigo

Misrata. Sitiada há 40 dias, Misrata é uma das cidades sob controle do movimento rebelde mais próximas de Trípoli. Além dela, outros dois importantes centros urbanos situados no oeste do país, Zintan e Nalut, estão sob cerco de tropas pró-Kadafi. A estratégia das tropas é manter bombardeio contínuo, além de impedir o ingresso de ajuda humanitária e restringir o acesso da população a médicos e alimentos.

Ontem à noite, a Otan distribuiu uma nota à imprensa na qual informava que aumentará a intensidade das operações em Misrata e pedia à população que se mantenha distante das tropas de Kadafi, para reduzir o risco de mortes acidentais entre os civis. A agência oficial denunciou que um bombardeio da Otan ao sul de Trípoli deixou 7 mortos ontem. / COM AFP e REUTERS