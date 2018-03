Jornalistas são atacados por militantes anti-Chávez Um pequeno grupo de opositores do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, tentou agredir hoje uma equipe de jornalistas da agência de notícias France Presse (AFP), a qual acusaram de "favorecer o governo com suas notícias". Cerca de 17 militantes anti-Chávez interceptaram o veículo em que viajavam repórteres fotográficos da AFP para a cobertura de um protesto da oposição numa avenida de Caracas, informou a agência. "Vocês são franceses, vocês estão com Chávez!", gritaram os manifestantes, enquanto golpeavam o veículo. O carro ficou bastante danificado, informou a AFP. Nenhum repórter ficou ferido.