Jornalistas são presos em Zimbábue A polícia prendeu hoje quatro jornalistas do Daily News, o único jornal independente do Zimbábue, sob a acusação de publicar "notícias falsas" sobre os atos de violência que vêm ocorrendo no nordeste do país. O diretor do jornal, Geoffrey Nyarota, foi preso em sua casa e os três jornalistas foram convocados horas depois à polícia da capital Harare. O jornal havia publicado na terça-feira uma nota sobre os vandalismos e os saques cometidos na semana passada contra fazendeiros brancos por militantes do partido governista União Nacional Africana do Zimbábue.